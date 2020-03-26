Новым заместителем министра спорта Татарстана стал Ильдар Садриев
Назначен новый заместитель министра спорта Татарстана. Им стал экс-замначальника Управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни Кабмина республики Ильдар Садриев.
Ильдар Садриев второй справа.
СПРАВКА КП
Ильдар Садриев родился 3 сентября 1972 года в Зеленодольске. После школы он окончил Поволжскую академию государственной службы имени Столыпина в Саратове по специальности государственное и муниципальное управление, менеджер.
Садриев работал начальником Управления по делам молодежи, спорту и туризму Исполкома Зеленодольского района, начальником спортивно-оздоровительного комплекса и замначальника Управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни Кабмина Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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