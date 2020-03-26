2020-03-26T12:44:49+03:00
Общество

Новым заместителем министра спорта Татарстана стал Ильдар Садриев

Ранее он был замначальника Управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни Кабмина республики [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Назначен новый заместитель министра спорта Татарстана. Им стал экс-замначальника Управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни Кабмина республики Ильдар Садриев.

Ильдар Садриев второй справа.

Ильдар Садриев второй справа.

СПРАВКА КП

Ильдар Садриев родился 3 сентября 1972 года в Зеленодольске. После школы он окончил Поволжскую академию государственной службы имени Столыпина в Саратове по специальности государственное и муниципальное управление, менеджер.

Садриев работал начальником Управления по делам молодежи, спорту и туризму Исполкома Зеленодольского района, начальником спортивно-оздоровительного комплекса и замначальника Управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни Кабмина Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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