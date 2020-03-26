В Ульяновской области загорелась фура, перевозящая газовые баллоны: пострадали пять человек
В среду, 25 марта, около 21.55 на улице Шоссейная в городе Инза загорелся грузовой автомобиль “Скания”, который перевозил и заправлял газовые баллоны. На момент происшествия машина находилась на парковке.
На место пожара оперативно выехали сотрудники МЧС Ульянвоской области.
- Угрозы зданиям и соседним автомобилям не было. Расстояние до ближайших жилых домов — более 200 метров. Силами пожарно-спасательных подразделений осуществлялось охлаждение автоцистерны до полного выгорания газа. Локализация пожара - 22.03 Ликвидация открытого горения - 22.15 Полная ликвидация - 22.20, - отмечают в пресс-службе.
По предварительным данным, в результате ЧП пострадали пятеро мужчин в возрасте 50-ти, 48-ми, 41-го, 38-ми и 28-ми лет. Четверо из них были госпитализированы в районную больницу, один - отправлен на амбулаторное лечение.
В Ульяновской области загорелась фура, перевозящая газовые баллоны: пострадали пять человек.
ИСТОЧНИК KP.RU