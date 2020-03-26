2020-03-26T12:13:24+03:00
Происшествия

В Ульяновской области загорелась фура, перевозящая газовые баллоны: пострадали пять человек

Пожар произошел поздно вечером на улице Шоссейной в городе Инза [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Четверо мужчин были госпитализированы в районную больницу, один - отправлен на амбулаторное лечение.Четверо мужчин были госпитализированы в районную больницу, один - отправлен на амбулаторное лечение.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В среду, 25 марта, около 21.55 на улице Шоссейная в городе Инза загорелся грузовой автомобиль “Скания”, который перевозил и заправлял газовые баллоны. На момент происшествия машина находилась на парковке.

На место пожара оперативно выехали сотрудники МЧС Ульянвоской области.

- Угрозы зданиям и соседним автомобилям не было. Расстояние до ближайших жилых домов — более 200 метров. Силами пожарно-спасательных подразделений осуществлялось охлаждение автоцистерны до полного выгорания газа. Локализация пожара - 22.03 Ликвидация открытого горения - 22.15 Полная ликвидация - 22.20, - отмечают в пресс-службе.

По предварительным данным, в результате ЧП пострадали пятеро мужчин в возрасте 50-ти, 48-ми, 41-го, 38-ми и 28-ми лет. Четверо из них были госпитализированы в районную больницу, один - отправлен на амбулаторное лечение.

В Ульяновской области загорелась фура, перевозящая газовые баллоны: пострадали пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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