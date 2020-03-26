Чувашия потратит 2,3 миллиона рублей, чтобы закупить еще 2000 медалей в честь 100-летия республики

26 Март 2020 2020-03-26T13:11:50+03:00

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Медали в честь 100-летия Чувашии уже получили 55 местных жителей. Среди них митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, народная артистка СССР Вера Кузьмина и почетный житель Чебоксар, заслуженный работник физической культуры и промышленности республики Иван Долгушин.

Но тех, кого стоит наградить, кажется, оказалось больше запланированного. Поэтому администрация главы региона решила потратить 2,3 миллиона рублей на покупку еще 2000 таких медалей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Вместе с медалями заказаны будут и футляры с коннектором для их крепления. Цена каждого комплекта составит около 1,2 тысяч рублей.

Подрядчик будет выбран посредством электронного аукциона 24 апреля. Изготовить и поставить продукцию он должен в течение месяца после подписания контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU