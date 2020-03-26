В Марий Эл КАМАЗ сбил на обочине 72-летнюю пенсионерку
Наезд на 72-летнюю пенсионерку произошел 25 марта в 16.00 в Волжске. Женщина шла вдоль дороги по обочине на улице Новой, когда ее сбил многотонный грузовик.
- Пострадавшую с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Марий Эл.
За минувшую среду, 25 марта, сотрудниками Госавтоинспекции Республики пресечено более 300 нарушений Правил дорожного движения России, из них шесть - за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Всем водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до двух лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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