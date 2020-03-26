2020-03-26T11:10:34+03:00
Общество

У экс-начальника налоговой инспекции Йошкар-Олы конфисковали внедорожник

Автомобиль будет продан, а деньги переведут государству
Лика ИСАЕВА
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Приставы отыскали и конфисковали автомобиль осужденного экс-начальника налоговой инспекции Йошкар-ОлыПриставы отыскали и конфисковали автомобиль осужденного экс-начальника налоговой инспекции Йошкар-ОлыФото: Пресс-служба УФССП по Липецкой области
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Судебные приставы разыскали и конфисковали автомобиль УАЗ-39625, который принадлежал экс-начальнику Йошкаролинской городской налоговой инспекции. Мужчина отбывал наказание за совершенное ранее преступление, и, по приговору суда, его имущество было конфисковано.

Во время следствия на внедорожник был наложен арест. Но когда приставы пришли забирать его, то не нашли на месте хранения в строительной организации, где он должен был находиться. После тщательных поисков приставы смогли найти этот УАЗ.

В присутствии двух понятых составлен акт об изъятии арестованного имущества.

- По акту приема-передачи конфискат передан в Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Мордовия, Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Пензенской области, - сообщили в пресс-службе УФССП Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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