В Казани росгвардейцы задержали мужчину, избившего и ограбившего знакомого
Заявление от 46-летнего потерпевшего поступило в правоохранительные органы вечером во вторник. Мужчина сообщил, что к нему в хостел зашел знакомый. Гость был пьян, он напал на своего товарища, избил его и похитил у него 2 тысячи рублей.
По указанным приметам наряд Росгвардии Татарстана задержал подозреваемого на улице Карла Маркса. Мужчина был пьян, выясняя его личность стражи прядка узнали, что 53-летний злоумышленник ранее был судим. Про нападение на приятеля он объяснился так: "Он мне денег должен был, вот я и забрал".
- Мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства, - сообщили в Росгвардии республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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