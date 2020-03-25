Жительницу Казани осудили за чужие телефонные разговоры

25 Март 2020 2020-03-25T19:53:11+03:00

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В столице Татарстана осудили 23-летнюю бывшую сотрудницу казанского филиала одного из операторов сотовой связи. Девушку признали виновной в совершении преступления "Нарушение тайны телефонных переговоров граждан, совершенное лицом с использованием своего служебного положения".

Девушка поддалась на просьбу подчиненного, который попросил 1 октября 2019 года сделать детализацию телефонных соединений супруги его друга. Наивной начальнице свою просьбу он объяснил тем, что друг поссорился с супругой и желает с ней помириться. Злоумышленница согласилась помочь коллеге и подготовила список входящих и исходящих соединений абонента.

Когда потерпевшая обо всем узнала, то обратилась в ФСБ Татарстана.

- Свою вину злоумышленница признала, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Суд приговорил ее к наказанию в виде обязательных работ на срок 80 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU