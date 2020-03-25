2020-03-25T19:53:11+03:00
Происшествия

Жительницу Казани осудили за чужие телефонные разговоры

Женщина решила помочь коллеге проследить за женой друга
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В столице Татарстана осудили 23-летнюю бывшую сотрудницу казанского филиала одного из операторов сотовой связи. Девушку признали виновной в совершении преступления "Нарушение тайны телефонных переговоров граждан, совершенное лицом с использованием своего служебного положения".

Девушка поддалась на просьбу подчиненного, который попросил 1 октября 2019 года сделать детализацию телефонных соединений супруги его друга. Наивной начальнице свою просьбу он объяснил тем, что друг поссорился с супругой и желает с ней помириться. Злоумышленница согласилась помочь коллеге и подготовила список входящих и исходящих соединений абонента.

Когда потерпевшая обо всем узнала, то обратилась в ФСБ Татарстана.

- Свою вину злоумышленница признала, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Суд приговорил ее к наказанию в виде обязательных работ на срок 80 часов.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ульяновске спасатели вызволили из подпола двух собак
Жительницу Казани осудили за чужие телефонные разговоры
Следователи устанавливают личность мужчины, чью голову нашли в Нижнекамске
В Казани выявлена нелегальная свалка площадью более 80 квадратных метров
От волнения не могла открыть дверь: в Ульяновской области пожарные спасли 91-летнюю женщину
Звезды татарской эстарды дадут онлайн-концерты из-за коронавируса
В Татарстане во время пожара мужчину пришлось снимать с балкона
Билайн отказался от тарификации трафика государственных сайтов в мобильном приложении «Куб!»*
В Казани пропал 54-летний Марсель Шарафутдинов
В 2020 году в Татарстане отремонтируют участок дороги Бугульма-Уральск
В СИЗО Казани арестантам пытались передать чай с гашишем
В Татарстане производство материала для медицинских масок увеличат в 10 раз
В Казани около детсада неизвестный устроил стрельбу