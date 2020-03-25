2020-03-25T16:08:06+03:00
Происшествия

В Казани около детсада неизвестный устроил стрельбу

Розыск мужчины ведут сотрудники полиции
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Предположительно стрельба велась из пневматического оружия.Предположительно стрельба велась из пневматического оружия.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 25 марта, в полицию Казани позвонили очевидцы и рассказали, что неизвестный мужчина устроил стрельбу возле детсада на улице Мусина. На место ЧП сразу выехали сотрудники правоохранительных органов, но стрелявшего они там уже не застали, он скрылся.

Очевидцы сообщили, что мужчина стрелял, предположительно, из пневматического оружия по воронам.

Сейчас его розыском занимаются сотрудники полиции. Мужчине грозит административная ответственность за хулиганские действия - стрельба из любого оружия в общественном месте запрещена.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане производство материала для медицинских масок увеличат в 10 раз
В Казани около детсада неизвестный устроил стрельбу
В Чувашии во время пожара погиб мужчина
ВТБ Капитал Инвестиции приобрели долю в Европейской Юридической Службе
В Йошкар-Оле после похищения младенца уволили главврача Перинатального центра
После просьбы казанского “Ак Барса” КХЛ досрочно завершила сезон 2019/20
Оргкомитет по подготовке и проведению конкурса “Новая волна 2020” возглавил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин
В Татарстане из-за курящего мужчины едва не погибли 7 человек
Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава призвал протирать иконы в церквях и чаще молиться о преодолении коронавируса
В Казани трамвай насмерть сбил женщину
Голосование по поправкам в Конституцию обойдется Чувашии в 59 миллионов рублей
В Казани на стройке с высоту 7 этажа упал и насмерть разбился рабочий
Средняя зарплата жителей Татарстана превысила отметку в 37 тысяч рублей
В Татарстане под суд пойдет мать, которая избивала дочь и выламывала дверь молотком, когда та пряталась
В Казани нашли тело пропавшего Фарида Кадырова
В Татарстане к 75-летию Победы и 100-летию ТАССР выпустят транспортные карты с новым дизайном
В Татарстане к ноябрю отремонтируют два моста
В Набережных Челнах ФСБ накрыла нарколабораторию
В Чувашии лихач вылетел в кювет, пострадали три человека
ВТБ в Татарстане и Унистрой запустили Trade in с ипотекой
В Чувашии лихач на иномарке на встречке врезался в ВАЗ, пострадали три ребенка и их мама
Проститутка так и не приехала: полиция Чувашии задержала «сутенера» за обман на 17 тысяч рублей