В Казани около детсада неизвестный устроил стрельбу

25 Март 2020 2020-03-25T16:08:06+03:00

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Сегодня, 25 марта, в полицию Казани позвонили очевидцы и рассказали, что неизвестный мужчина устроил стрельбу возле детсада на улице Мусина. На место ЧП сразу выехали сотрудники правоохранительных органов, но стрелявшего они там уже не застали, он скрылся.

Очевидцы сообщили, что мужчина стрелял, предположительно, из пневматического оружия по воронам.

Сейчас его розыском занимаются сотрудники полиции. Мужчине грозит административная ответственность за хулиганские действия - стрельба из любого оружия в общественном месте запрещена.

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ИСТОЧНИК KP.RU