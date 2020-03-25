После просьбы казанского “Ак Барса” КХЛ досрочно завершила сезон 2019/20
Неделю назад казанская хоккейная команда “Ак Барс” попросила Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) досрочно завершить сезон 2019/20 из-за распространения в мире коронавируса. Спортсмены отмечали, что “никто не в праве брать ответственность за жизни и здоровье людей” и определять чемпиона без двух снявшихся с плей-офф команд будет не правильно.
В среду, 25 марта, стало известно, что сезон КХЛ завершен досрочно.
- Несколько клубов были вынуждены заявить об отказе от дальнейшего участия в плей-офф. Кроме того, возникли бы сложности с возвращением иностранных игроков на территорию России. Всё это лишило бы турнир спортивной привлекательности. Проведение плей-офф без команд, завоевавших право бороться за Кубок Гагарина, было бы нарушением спортивного принципа, - отметила пресс-служба лиги.
Кроме этого, решение было продиктовано заботой о здоровье игроков, болельщиком и персонала клубов.
Как будут распределяться итоговые места в чемпионате, решат на одном из ближайших заседаний Совета директоров лиги. Там же будет определён состав участников сезона 2020/21.
ИСТОЧНИК KP.RU