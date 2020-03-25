Оргкомитет по подготовке и проведению конкурса “Новая волна 2020” возглавил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин

25 Март 2020 2020-03-25T14:00:56+03:00

Его заместителем стал руководитель аппарата Кабмина республики Шамиль Гафаров

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В Татарстане создан республиканский организационный комитет по подготовке и проведению конкурса “Новая волна 2020”. Соответствующее распоряжение за подписью президента республики Рустама Минниханова опубликовано на портале главы региона.

Согласно документу, оргкомитет возглавил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, а его заместителем стал руководитель аппарата Кабмина республики Шамиль Гафаров.

Ранее отмечалось, что "кризис-менеджером" "Новой волны" в этом году стал музыкант Сергей Шнуров.

Напомним, фестиваль будет проходить в Казани с 21 по 28 августа. Возможно, площадкой для его проведения станет Ледовый дворец «Татнефть Арена». Один из дней "Новой волны 2020" будет посвящен татарской культуре.

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ИСТОЧНИК KP.RU