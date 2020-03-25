2020-03-25T11:59:09+03:00
Происшествия

В Казани на стройке с высоту 7 этажа упал и насмерть разбился рабочий

По данному факту проводится доследственная проверка
Олег ЛУГОВОЙ
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ЧП произошло утром 25 марта.ЧП произошло утром 25 марта.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня утром, 25 марта, на строительной площадке по улице Портовая в Казани с высоту 7 этажа упал рабочий. Мужчина от полученных травм погиб. По некоторым данным, сразу после этого ЧП работы на стройке приостановили и всех остальных рабочих попросили покинуть площадку.

По факту гибели рабочего в Казани сейчас проводится доследственная проверка.

- Выясняются все обстоятельства произошедшего. Будут назначены необходимые судмедэкспертизы, - сообщили «Комсомольской правде» в следственном комитете Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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