В Казани на стройке с высоту 7 этажа упал и насмерть разбился рабочий
Сегодня утром, 25 марта, на строительной площадке по улице Портовая в Казани с высоту 7 этажа упал рабочий. Мужчина от полученных травм погиб. По некоторым данным, сразу после этого ЧП работы на стройке приостановили и всех остальных рабочих попросили покинуть площадку.
По факту гибели рабочего в Казани сейчас проводится доследственная проверка.
- Выясняются все обстоятельства произошедшего. Будут назначены необходимые судмедэкспертизы, - сообщили «Комсомольской правде» в следственном комитете Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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