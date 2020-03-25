В Казани трамвай насмерть сбил женщину
Смертельный наезд произошел сегодня, 25 марта, в 10.40 на улице Ершова в Советском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, пока неустановленная женщина перебегала дорогу на перекрестке с улицей Сеченова. До безопасного перехода она не дошла несколько метров. В результате пешеход попала под трамвай.
Полученные травмы оказались смертельными, сообщают очевидцы.
- На место наезда выехали сотрудники Госавтоинспекции, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани. - Они установят все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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