В Казани трамвай насмерть сбил женщину

25 Март 2020 2020-03-25T12:57:40+03:00

По предварительным данным, она перебегала дорогу в неустановленном месте

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Смертельный наезд произошел сегодня, 25 марта, в 10.40 на улице Ершова в Советском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, пока неустановленная женщина перебегала дорогу на перекрестке с улицей Сеченова. До безопасного перехода она не дошла несколько метров. В результате пешеход попала под трамвай.

Полученные травмы оказались смертельными, сообщают очевидцы.

- На место наезда выехали сотрудники Госавтоинспекции, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани. - Они установят все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU