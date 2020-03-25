В Казани пропал 54-летний Марсель Шарафутдинов
В Казани ищут 54-летнего Марселя Шарафутдинова. Мужчина перестал выходить на связь с близкими больше десяти дней назад - 14 марта. Родные обратились за помощью в его поисках к сотрудникам полиции и членам поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”.
Известно, что Марсель ростом около 170 сантиметров имеет худощавое телосложение, темные волосы с проседью и карие глаза. Мужчина хромает. На момент пропажи на нем была черная болоньевая куртка, черное трико, черные ботинки и черная вязанная шапка.
Просим всех, кто видел Марселя Шарафутдинова, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU
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