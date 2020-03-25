2020-03-25T17:45:23+03:00
Происшествия

В Казани пропал 54-летний Марсель Шарафутдинов

На связь с близкими мужчина не выходит с 14 марта
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Казани ищут 54-летнего Марселя Шарафутдинова. Мужчина перестал выходить на связь с близкими больше десяти дней назад - 14 марта. Родные обратились за помощью в его поисках к сотрудникам полиции и членам поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”.

Известно, что Марсель ростом около 170 сантиметров имеет худощавое телосложение, темные волосы с проседью и карие глаза. Мужчина хромает. На момент пропажи на нем была черная болоньевая куртка, черное трико, черные ботинки и черная вязанная шапка.

Просим всех, кто видел Марселя Шарафутдинова, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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