В Татарстане к ноябрю отремонтируют два моста

25 Март 2020 2020-03-25T10:06:44+03:00

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В 2020 году на автодорогах республики в двух районах - Высокогорском и Буинском, запланирован ремонт двух мостов.

В Буинском районе обновят мост через реку Свияга на 101-м км автодороги Р-241 Казань-Буинск – Ульяновск. Специалисты отремонтируют и окрасят береговые и промежуточные опоры, пролетные строения. Мостовики заменят асфальто-бетонное покрытие, деформационные швы, устроят водоотвод и заменят барьерное ограждение. Для благоустройства будут отремонтируют сопряжения насыпи подходов к мосту и устроят очистные сооружения. Финальные работы по ремонту завершатся в ноябре.

Так же будет отремонтирован мост на 807-м километре федеральной трассы М-7 "Волга". Там будут отремонтируют опоры, пролетное строение, мостовое полотно. Во время ремонта дорожного полотна выполнят устройство деформационных швов, композитных лотков, гидроизоляционного и асфальтобетонного покрытия, оцинкованного барьерного ограждения. Работы завершат в октябре, сообщает пресс-служба ФКУ "Волго-Вятскуправавтодор".

ИСТОЧНИК KP.RU