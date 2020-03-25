2020-03-25T10:06:44+03:00
Общество

В Татарстане к ноябрю отремонтируют два моста

Работы запланированы в Высокогорском и Буинском районах республики
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Дорожники проведут ремонт двух мостовДорожники проведут ремонт двух мостовФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

В 2020 году на автодорогах республики в двух районах - Высокогорском и Буинском, запланирован ремонт двух мостов.

В Буинском районе обновят мост через реку Свияга на 101-м км автодороги Р-241 Казань-Буинск – Ульяновск. Специалисты отремонтируют и окрасят береговые и промежуточные опоры, пролетные строения. Мостовики заменят асфальто-бетонное покрытие, деформационные швы, устроят водоотвод и заменят барьерное ограждение. Для благоустройства будут отремонтируют сопряжения насыпи подходов к мосту и устроят очистные сооружения. Финальные работы по ремонту завершатся в ноябре.

Так же будет отремонтирован мост на 807-м километре федеральной трассы М-7 "Волга". Там будут отремонтируют опоры, пролетное строение, мостовое полотно. Во время ремонта дорожного полотна выполнят устройство деформационных швов, композитных лотков, гидроизоляционного и асфальтобетонного покрытия, оцинкованного барьерного ограждения. Работы завершат в октябре, сообщает пресс-служба ФКУ "Волго-Вятскуправавтодор".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ремонт дорог в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани трамвай насмерть сбил женщину
Голосование по поправкам в Конституцию обойдется Чувашии в 59 миллионов рублей
В Казани на стройке с высоту 7 этажа упал и насмерть разбился рабочий
Средняя зарплата жителей Татарстана превысила отметку в 37 тысяч рублей
В Татарстане под суд пойдет мать, которая избивала дочь и выламывала дверь молотком, когда та пряталась
В Казани нашли тело пропавшего Фарида Кадырова
В Татарстане к 75-летию Победы и 100-летию ТАССР выпустят транспортные карты с новым дизайном
В Татарстане к ноябрю отремонтируют два моста
В Набережных Челнах ФСБ накрыла нарколабораторию
В Чувашии лихач вылетел в кювет, пострадали три человека
ВТБ в Татарстане и Унистрой запустили Trade in с ипотекой
В Чувашии лихач на иномарке на встречке врезался в ВАЗ, пострадали три ребенка и их мама
Проститутка так и не приехала: полиция Чувашии задержала «сутенера» за обман на 17 тысяч рублей