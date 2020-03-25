В Набережных Челнах ФСБ накрыла нарколабораторию

25 Март 2020 2020-03-25T09:34:47+03:00

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Сотрудниками ФСБ Татарстана прекращена деятельность преступной группы, чьи участники занимались производством синтетических наркотиков.

Ранее судимые житель автограда 33-летний Ренат Каримов и 31-летний Антон Сотских в одном из гаражных кооперативов приобрели гараж и утроили там нарколабоаторию. В ней на высоком техническом уровне был организован процесс производства синтетического наркотического вещества мефедрон (4-метилметкатинон). Злоумышленники приобретали мелкооптовыми партиями на одном из предприятий Челябинска закупались химические вещества, необходимые для изготовления конечного продукта. Эти вещества доставляли в Набережные Челны и использовались в незаконном производстве.

Задержали наркодельцов 24 августа 2019 года. Во время обыска у них изъято более 394 граммов мефедрона, а также оборудование и значительное количество компонентов и прекурсоров для его выработки. Было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное изготовление запрещенных веществ".

12 марта оба подсудимых были признаны виновными. Во время следствия они вину свою признали и активно сотрудничали с правоохранительными органами. Это смягчило им приговор: Антон Сотских приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы, но с учетом неотбытого срока за предыдущее преступление, отправится за решетку на 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима; Ренат Каримов приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU