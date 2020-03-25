2020-03-25T09:07:10+03:00
Происшествия

В Чувашии лихач вылетел в кювет, пострадали три человека

Среди них - 14-летний подросток
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Чувашской Республике
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Авария с участием отечественной легковушки "Лада Приора" произошла во вторник, 24 марта, в 12.00 на автодороге дороге А-151 «Цивильск-Ульяновск» в Батыревском районе республики. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля превысил безопасную скорость и не справился с управлением. Его легковушка вылетела в кювет и несколько раз перевернулась.

Во время дорожно-транспортного происшествия, как сообщили в Госавтоинспекции Чувашии, получили травмы различной степени тяжести водитель и два его пассажира - молодые люди 19-ти и 14-ти лет. Все они госпитализированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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