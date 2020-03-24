Проститутка так и не приехала: полиция Чувашии задержала «сутенера» за обман на 17 тысяч рублей

24 Март 2020 2020-03-24T19:40:26+03:00

Для этого им пришлось съездить в соседний регион

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В полицию Чебоксар обратился 50-летний горожанин. Мужчина сообщил, что при заказе проститутки стал жертвой обмана.

По его словам, «жрицу любви» он заказал через интернет и внес предоплату «сутенеру» на сумму более 17 тысяч рублей. Однако проститутка к нему так и не приехала.

В итоге полицейские смогли вычислить того самого «сутенера» - 42-летнего жителя Пензы. Для его задержания стражам порядка пришлось выезжать в соседний регион. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Сейчас привлекаемый к ответственности за мошенничество под предлогом оказания интимных услуг также проверяется на причастность к совершению других подобных преступлений, - сообщили в МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU