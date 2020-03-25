2020-03-25T08:46:03+03:00
Экономика

ВТБ в Татарстане и Унистрой запустили Trade in с ипотекой

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Банк ВТБ в Татарстане и девелоперская компания «Унистрой» запустили новую программу – «Trade in c ипотекой». Теперь жители республики могут поменять имеющуюся квартиру на новую, оплатив разницу в стоимости ипотечным займом от банка ВТБ.

Программа предусматривает срочный выкуп вторичных квартир у покупателей недвижимости в жилых комплексах компании «Унистрой». Сроки передачи выкупленной квартиры и проживания в ней до получения нового жилья фиксируются в договоре купли-продажи между девелопером и клиентом. По программе «Trade in c ипотекой» можно продать вторичное жилье, расположенное в г. Казань.

После проведения юридической проверки документов уже через 2 дня возможен выход на сделку. Далее, после государственной регистрации сделки купли-продажи старой квартиры, которая занимает еще около 7 дней, деньги поступают девелоперу в счет оплаты приобретаемого жилья в новостройке.

Управляющий банка ВТБ в Татарстане Марьям Давлетшина:

«Совместная с «Унистрой» программа позволяет в короткий срок продать квартиру на вторичном рынке и не упустить выбранный вариант в новом доме по выгодной цене от застройщика. Этот механизм дает возможность приобрести жилье при отсутствии свободных средств. Кроме того, клиент экономит время на продажу квартиры».

Искандер Юсупов, заместитель генерального директора девелоперской компании «Унистрой»:

«Новая программа уникальна тем, что позволяет существенно снизить нагрузку на бюджет и в режиме одного окна, без лишних действий выбрать новую квартиру в современном жилом комплексе, тут же продать старую и оплатить ею первоначальный взнос, а на остаток суммы оформить ипотеку по выгодной ставке. Сегодня самое время для покупки квартиры».

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