Глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров: «Дефицита, как по сырью, так и по готовой продукции нет»

24 Март 2020 2020-03-24T18:33:50+03:00

Министр доложил о ситуации в республике на заседании всероссийского оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием

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В этот вторник Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев провел заседание Оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием. В мероприятии принял участие и глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров.

По словам Патрушева, в целом обстановка на продовольственном рынке России остается стабильной, на складах и в распределительных центрах дефицита продукции не наблюдается.

Министр отметил, что по данным торговых сетей и Минпромторга, в ряде регионов на прошлой неделе наблюдался повышенный спрос на ряд товаров длительного хранения, таких как крупы, макаронные изделия, мясные и рыбные консервы, соль и сахар. Однако в начале текущей недели тенденция пошла на спад.

- Минсельхоз совместно с Минпромторгом продолжает работу по оптимизации логистики с учетом возросшей потребности в продовольственных товарах. Рассчитываем, что в регионах этому вопросу также уделяется особое внимание, – отметил Дмитрий Патрушев.

О текущей ситуации в Татарстане доложил глава регионального Минсельхозпрода Марат Зяббаров. Он сообщил, что в республике имеется двухмесячный запас продукции.

- Дефицита, как по сырью, так и по готовой продукции нет. По информации торговых сетей пик продаж пришелся на предыдущую неделю. Для того чтобы обеспечить потребность населения, 21 марта в Казани мы провели ярмарку на территории агропромышленного парка, куда завезли всю необходимую продукцию, в том числе ту, которая пользовалась повышенным спросом в торговых сетях, это крупы, макаронные изделия, мясо, консервы (тушенка), мука, сахарный песок. Ажиотажного спроса на продукцию не наблюдалось. К примеру, из завезенного объема гречневой крупы в 10 тонн, было реализовано только около 2 тонн. Несмотря на это, усиленный контроль и ежедневный анализ ситуации продолжается, – отметил Зяббаров.

Говоря о ценовой ситуации, Глава Минсельхоза России сообщил, что резких скачков в настоящий момент не наблюдается, однако усиленный контроль и анализ ситуации должны продолжаться. При этом Министр призвал руководителей региональных органов АПК в случае существенных колебаний цен оперативно анализировать их причины.

Дмитрий Патрушев также напомнил о необходимости объективного и своевременного информирования граждан о ситуации на продовольственном рынке и ее контроле на всех уровнях.

ИСТОЧНИК KP.RU