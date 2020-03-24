Этой весной из Казани запускают новые авиарейсы в Симферополь, Сочи и Краснодар

24 Март 2020 2020-03-24T16:25:58+03:00

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Российский перевозчик договорился с аэропортом Казани о новой летной программе по направлению на черноморское побережье. Совсем скоро из столицы Татарстана начнут вылетать самолеты Airbus по следующим направлениям - в Симферополь, Сочи и Краснодар.

Так, рейсы Казань - Симферополь – Казань стартуют уже с 25 марта. Вылеты будут осуществляться до пяти раз в неделю.

Далее с 18 апреля можно будет отправиться по направлению Казань - Сочи – Казань - по четвергам, субботам и воскресеньям.

А с 26 апреля запускается авиарейс Казань - Краснодар – Казань - по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и воскресеньям. Правда в последнем случае ввозможны изменения в расписании.

ИСТОЧНИК KP.RU