Этой весной из Казани запускают новые авиарейсы в Симферополь, Сочи и Краснодар
Российский перевозчик договорился с аэропортом Казани о новой летной программе по направлению на черноморское побережье. Совсем скоро из столицы Татарстана начнут вылетать самолеты Airbus по следующим направлениям - в Симферополь, Сочи и Краснодар.
Так, рейсы Казань - Симферополь – Казань стартуют уже с 25 марта. Вылеты будут осуществляться до пяти раз в неделю.
Далее с 18 апреля можно будет отправиться по направлению Казань - Сочи – Казань - по четвергам, субботам и воскресеньям.
А с 26 апреля запускается авиарейс Казань - Краснодар – Казань - по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и воскресеньям. Правда в последнем случае ввозможны изменения в расписании.
ИСТОЧНИК KP.RU
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