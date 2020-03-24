2020-03-24T18:13:19+03:00
Общество

Мэрия Чебоксар ищет постоянного перевозчика на маршрут №22 почти за 50 миллионов рублей

За эти деньги придется поработать целых 9 лет
Алина ГАБДУЛИНА
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5 автобусов должны совершать по 12 рейсов в день.5 автобусов должны совершать по 12 рейсов в день.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Мэрия Чебоксар ищет постоянного перевозчика на маршрут №22 (Свято-Троицкий монастырь - лицей №4). Контракт рассчитан на 9 лет. За это время перевозчик может получить 49,9 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, 5 автобусов должны совершать по 12 рейсов в день. Их периодичность при этом должна составлять 12 минут в часы-пик и 20 минут в остальное время.

Исполнитель тендера будет выявлен 3 апреля текущего года. Он должен иметь не только 5 автобусов среднего класса, но и один запасной не старше 2018 года и пассажировместимостью 64 человека. Контракт будет действовать с 1 июля 2020 года по 30 ноября 2029 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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