2020-03-24T17:56:16+03:00
Общество

В Татарстане более 60 километров федеральных дорог защитят слоями износа

Большая их часть придется на трассу М-7 “Волга”
Алина ГАБДУЛИНА
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В частности, обновлены будут участки трассы М-7 в Елабужском, Мензелинском и Менделеевском районах.В частности, обновлены будут участки трассы М-7 в Елабужском, Мензелинском и Менделеевском районах.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Татарстане более 60 километров дорог будут защищены слоями износа. Речь идет о 41 километре трассы М-7 “Волга” и 21 километр трассы “Казань-Буинск-Ульяновск”. Об этом сообщает “Волго-Вятскоуправтодор”.

В частности, обновлены будут участки М-7 в Елабужском, Мензелинском и Менделеевском районах. Там уложат верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси, подобранной с учетом особенности климата и интенсивности движения, укрепят обочины и нанесут разметку.

На участках с 109+300 километр по 130+400 километр дороги Р-241 Казань-Буинск - Ульяновск трассу защитят щебеночно-мастичном асфальтобетоном.

- Всего в 2020 году по заказу ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в нормативное состояние приведут 140 километров федеральных автодорог Татарстана, - сообщает пресс-служба управления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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