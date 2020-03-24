2020-03-24T12:01:24+03:00
Экономика

ГК ВТБ Лизинг реструктуризирует платежи группы Аэрофлот

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Между ГК ВТБ Лизинг и группой «Аэрофлот» достигнуто соглашение о проведении в 2020г. реструктуризации платежей авиаперевозчика по договорам операционной и финансовой аренды ВС.

В настоящее время в рамках сотрудничества с ВТБ Лизинг у компаний группы «Аэрофлот» в лизинге находится 50 Boeing 737-800, четыре Boeing 747, два Boeing 777, 9 самолетов Airbus A319, по одному А320, А330.

- Команда ВТБ Лизинг индивидуально подходит к запросам наших клиентов и решению их бизнес-задач и делает все необходимое, чтобы поддержать клиентов в непростой экономической ситуации. Мы первыми на рынке согласились на проведение такой крупной реструктуризации в интересах клиента, но с учетом сложившейся ситуации не исключаю, что за нами последуют и остальные лизинговые компании, - отметил генеральный директор ВТБ Лизинг, председатель совета НП «Лизинговый союз» Дмитрий Ивантер.

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ГК ВТБ Лизинг реструктуризирует платежи группы Аэрофлот
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