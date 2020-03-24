2020-03-24T13:43:37+03:00
Происшествия

В Ульяновской области иномарка врезалась в полуприцеп: один человек пострадал

Авария произошла посреди ночи на 107 километре автодороги “Ульяновск - Димитровград - Самара”
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба УГИБДД Ульяновской областиФото: пресс-служба УГИБДД Ульяновской области
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В понедельник, 23 марта, в 02.20 на 107 километре автодороги “Ульяновск - Димитровград - Самара” 37-летний водитель “Тойота Камри” врезался в автомобиль “Вольво” с полуприцепом. По информации ГИБДД Ульяновской области, мужчина не выбрал безопасную дистанцию. Судя по опубликованным фото, скорость у иномарки была довольно высокой.

В результате аварии водитель “Тойоты” получил травмы и был доставлен в больницу. На момент ДТП он был трезв. 48-летний мужчина за рулем “Вольво” не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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