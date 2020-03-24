В Ульяновской области иномарка врезалась в полуприцеп: один человек пострадал
В понедельник, 23 марта, в 02.20 на 107 километре автодороги “Ульяновск - Димитровград - Самара” 37-летний водитель “Тойота Камри” врезался в автомобиль “Вольво” с полуприцепом. По информации ГИБДД Ульяновской области, мужчина не выбрал безопасную дистанцию. Судя по опубликованным фото, скорость у иномарки была довольно высокой.
В результате аварии водитель “Тойоты” получил травмы и был доставлен в больницу. На момент ДТП он был трезв. 48-летний мужчина за рулем “Вольво” не пострадал.
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ИСТОЧНИК KP.RU