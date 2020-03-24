В Чувашии потратят 1,8 миллиарда рублей на строительство нового моста через Малый Цивиль

24 Март 2020 2020-03-24T12:12:07+03:00

В 2020 году на работы будет выделено 10 миллионов рублей. Фото: Валерий РОМАНОВ

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В Чувашии реконструируют мост через реку Малый Цивиль в районе села Шихазаны. На это в регионе готовы выделить 1,8 миллиарда рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, конструкция уже не подлежит ремонту, поэтому ее снесут и построят заново. Это займет не менее пяти лет. В эксплуатацию новый объект должны сдать до 30 ноября 2024 года.

Так, в 2020 году на работы будет направлено 10 миллионов рублей, в 2021 году - 96,5 миллиона, в 2022 году - 555,7 миллиона, в 2023 году - 971,8 миллиона, а в 2024-ом - 179,7 миллиона.

Исполнитель тендера будет выявлен посредством аукциона 30 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU