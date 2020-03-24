2020-03-24T13:05:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане запустили “горячую линию” для помощи бизнесменам во время пандемии коронавируса

Предпринимателям также приходится нелегко из-за снижения цен на нефть и падения рубля
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Татарстане начала работу “горячая линия” для помощи бизнесменам. Утверждается, что им приходится нелегко из-за пандемии коронавируса, снижения цен на нефть и падения рубля. Звонки по телефону: (843) 203-29-08 принимаются с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Обработкой обращений занят Аппарат бизнес-омбудсмена республики.

- Мы создаем условия для максимально точечной коммуникации с бизнесом. «Горячая линия» уже работает, ограничений по запросам нет, все обращения анализируются, вырабатывается профиль, после чего обеспечиваем обратную связь. Специалисты «горячей линий» принимают предложения по расширении уже созданного федеральным центром комплекса мер поддержки. Наибольшее внимание сегодня уделяется предприятиям, которые несут самые большие издержки, - отмечает Уполномоченный при президенте региона по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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