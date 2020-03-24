В конно-спортивной школе Набережных Челнов родился верблюжонок
Его назвали в честь учреждения - Тулпар [фото]
Фото: pixabay.com
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В конно-спортивной школе «Тулпар» в Набережных Челнах впервые с момента ее основания родился верблюжонок. И это при том, что эти животные живут на территории зоопарка при учреждении уже восемь лет. Новорожденного казахского верблюда назвали Тулпар. Его рост сейчас составляет 122 сантиметра, вес - 41 килограмм.
- Мама Мадина и детёныш чувствуют себя хорошо, - отмечает пресс-служба администрации города.
Фото: управление информационной политики и PR Набережных Челнов
ИСТОЧНИК KP.RU