2020-03-24T11:21:50+03:00
Общество

В конно-спортивной школе Набережных Челнов родился верблюжонок

Его назвали в честь учреждения - Тулпар [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В конно-спортивной школе «Тулпар» в Набережных Челнах впервые с момента ее основания родился верблюжонок. И это при том, что эти животные живут на территории зоопарка при учреждении уже восемь лет. Новорожденного казахского верблюда назвали Тулпар. Его рост сейчас составляет 122 сантиметра, вес - 41 килограмм.

- Мама Мадина и детёныш чувствуют себя хорошо, - отмечает пресс-служба администрации города.

Фото: управление информационной политики и PR Набережных Челнов

Фото: управление информационной политики и PR Набережных Челнов

ИСТОЧНИК KP.RU

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