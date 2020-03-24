2020-03-24T10:58:54+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле при помощи медиков Перинатального центра нашли похищенную новорожденную

Об этом рассказали в СУ СКР Марий Эл
Лика ИСАЕВА
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Из этого медучреждения украли ребенкаИз этого медучреждения украли ребенкаФото: Лика ИСАЕВА
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Следователи Марий Эл сообщили о том, что обнаружена похищенная ранее из Республиканского Перинатального центра региона новорожденная девочка. Она пропала в понедельник, когда мама вышла к медсестре на процедуры. Ночью стало известно, что девочку и ее похитительницу обнаружили в квартире на улице Подольских Курсантов в Йошкар-Оле.

По факту исчезновения ребенка из медучреждения возбуждены два уголовных дела - "Халатность" и "Похищение несовершеннолетнего". На поиски младенца отправились полицейские и волонтеры, на улицах расклеивали листовки.

Вот такие листовки появились на улицах города во время поиска малышки Фото: Лика ИСАЕВА

Вот такие листовки появились на улицах города во время поиска малышкиФото: Лика ИСАЕВА

Следователи раскрыли некоторые подробности произошедшего и то, как сумели выйти на похитительницу. Пришлось в кратчайшие сроки тщательно отрабатывали женщин, в том числе потерявших ребенка. Помощь в розыске оказали главный врач и медицинский персонал ГБУ РМЭ «Перинатальный центр».

Похитительнице 33 года, она задержана. Новорожденная здорова, передана родителям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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