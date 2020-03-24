26 и 27 марта в Казани будут проверять системы оповещения об экстренных ситуациях

24 Март 2020 2020-03-24T10:11:13+03:00

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В четверг и пятницу, 26 и 27 марта, в Казани пройдет плановая проверка систем оповещения об экстренных ситуациях. Они нужны для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на воде, а также для подготовки к весеннему половодью.

Горожан просят не пугаться, соблюдать спокойствие и внимательно прослушать речевые сообщения.

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ИСТОЧНИК KP.RU