2020-03-24T09:34:25+03:00
Происшествия

В Казани разыскивают очевидцев наезда на пенсионерку

Женщина получила травму, водитель скрылся
Лика ИСАЕВА
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Пострадавшая госпитализированаПострадавшая госпитализированаФото: Из материалов пресс-службы
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Наезд на 62-летнюю пенсионерку произошел еще 21 марта в 19.00 на улице Рихарда Зорге. Там водитель пока не установленного автомобиля сбил женщину и с места происшествия скрылся.

- Пострадавшую госпитализировали с травмой ноги, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани. - Просим очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам:5-333-819, 5-333-848.

За 23 марта в Казани зарегистрировано 159 ДТП, из них 6 происшествий с пострадавшими – 2 наезда на пешеходов, 3 столкновения транспортных средств и падение пассажира. В результате 6 участников ДТП – 2 пешехода, 2 водителя и 2 пассажира - получили травмы различной степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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