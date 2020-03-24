2020-03-24T09:04:33+03:00
Общество

В Татарстане росгвардейцам вручили новые служебные автомобили

Технику им вручали президент Татарстана и командующий Приволжским округом войск национальной гвардии России
Лика ИСАЕВА
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Во время церемонии росгвардейцам республики вручили 40 автомобилейВо время церемонии росгвардейцам республики вручили 40 автомобилейФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ
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Торжественное вручение автомобилей для росгвардейцев республики прошло вчера, 23 марта. Президент Татарстана Рустам Минниханов и командующий Приволжским округом войск национальной гвардии России генерал-полковник Александр Порядин вручили ключи в честь отмечаемого 27 марта Дню Росгвардии.

Новые автомобили ведомство получило благодаря активной поддержке Рустама Минниханова. Всего автопарк территориального управления Росгвардии пополнился 40 автомобилями. Среди них - 30 служебных автомобилей (28 машин «Lada Vesta» и 2 автомашины «УАЗ Патриот») получили водители нарядов групп задержания батальонов УВО Казани, ОВО Набережных Челнов, Бугульмы, Елабуги, Зеленодольска, Лениногорска, сотрудники Азнакаевского и Алексеевского ОВО. 10 автомашин передали сотрудникам центра лицензионно-разрешительной работы и других подразделений ведомства.

В рамках мероприятия также состоялось награждение отличившихся сотрудников Росгвардии, сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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