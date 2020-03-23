В Ульяновской области нашли тело пропавшей в начале марта Раиды Беловой

23 Март 2020 2020-03-23T16:53:02+03:00

Родные отмечали, что пенсионера не ориентируется в пространстве

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В Ульяновской области завершились поиски 80-летней Раиды Беловой из села Садовое Новоспасского района. Напомним, она перестала выходить на связь с близкими еще 5 марта. Родные забили тревогу, так как женщина не ориентировалась в пространстве.

Пенсионерку на протяжении нескольких недель искали полицейские, неравнодушные местные жители и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Именно последние в выходные сообщили, что найдено тело пропавшей. На ориентировке появилась надпись "Найдена. Погибла"

Что случилось с Раидой Беловой, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU