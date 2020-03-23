2020-03-23T16:53:02+03:00
Происшествия

В Ульяновской области нашли тело пропавшей в начале марта Раиды Беловой

Родные отмечали, что пенсионера не ориентируется в пространстве
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

В Ульяновской области завершились поиски 80-летней Раиды Беловой из села Садовое Новоспасского района. Напомним, она перестала выходить на связь с близкими еще 5 марта. Родные забили тревогу, так как женщина не ориентировалась в пространстве.

Пенсионерку на протяжении нескольких недель искали полицейские, неравнодушные местные жители и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Именно последние в выходные сообщили, что найдено тело пропавшей. На ориентировке появилась надпись "Найдена. Погибла"

Что случилось с Раидой Беловой, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минспорта Чувашии для тех, кто находится в самоизоляции из-за коронавируса, запустило проект «Тренируйся дома»
В Набережных Челнах парень признался в разврате 14-летней школьницы
Житель Чебоксар перечислил лже-следователю 1,4 миллиона рублей
В Казани заработал онлайн-проект для дистанционной связи с библиотеками
В Чувашии в отставку отправили главного борца с коррупцией
В Татарстане прокурор задержал двух вымогателей: парней приговорили к колонии
«Дети войны» в Чувашии получат отдельные удостоверения
ВТБ размещает инвестиционные облигации с потенциальной доходностью до 14,2%
В Набережных Челнах пропал 73-летний пенсионер
Из-за коронавируса чиновники Чувашии перешли на дистанционную работу
В Ульяновске началось производство многоразовых масок
В Ульяновской области нашли тело пропавшей в начале марта Раиды Беловой
В Марий Эл во время пожара погибли два человека