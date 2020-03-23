«Дети войны» в Чувашии получат отдельные удостоверения

23 Март 2020 2020-03-23T18:10:00+03:00

Кроме того, власти республики предложат им ряд мер дополнительной социальной поддержки

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В Госсовете Чувашии обсудили проект республиканского закона «О детях войны». К таковым предлагается отнести граждан России, которые родились в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года на территории СССР и проживающих сейчас в регионе.

- Согласно данным Минтруда Чувашии, в республике проживает 70,5 тысяч таких граждан. Из них 65,4 тысячи человек (92,7%) являются получателями ежемесячных денежных выплат, установленных законодательством России и законодательством Чувашии. 5,1 тысячам гражданам выплаты не предоставляются, - отмечает пресс-служба Госсовета республики.

Известно, что «детям войны» в Чувашии планируется выдавать соответствующие удостоверения. Также эта категория граждан будет обслуживаться вне очереди в медучреждениях и учреждения, которые предоставляют соцуслуги в стационарной и полустационарной формах (дома-интернаты для ветеранов, инвалидов и пенсионеров).

- Принято решение просчитать возможность расширения пакета социальных мер и установления выплат детям войны с учетом опыта регионов России, где закон о детях войны принят, - отмечают в чувашском парламенте.

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ИСТОЧНИК KP.RU