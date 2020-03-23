В Марий Эл во время пожара погибли два человека

23 Март 2020 2020-03-23T16:40:52+03:00

Когда их тела нашли, огонь уже не горел

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В воскресенье, 22 марта, в деревне Сосновка Звениговского района загорелся частный дом на улице Малая Сосновка. Когда в полдень к хозяину жилища приехал племянник, он почувствовал запах дыма, но огня уже не было. В одной из комнат мужчина нашел тело своего 51-летнего дяди и его 46-летнего товарища. Прибывшим пожарным оставалось лишь провести проливку, чтобы снова не было возгорания.

- В результате пожара уничтожена кровать и постельные принадлежности, закопчена внутренняя отделка комнаты, - сообщает пресс-служба МЧС Марий Эл. - По предварительной версии специалистов, причиной происшествия послужила неосторожность гостя хозяина при курении. Пепел от непотушенной сигареты попал на кровать, в результате чего и началось возгорание.

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ИСТОЧНИК KP.RU