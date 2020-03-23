2020-03-23T16:40:52+03:00
Происшествия

В Марий Эл во время пожара погибли два человека

Когда их тела нашли, огонь уже не горел
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В воскресенье, 22 марта, в деревне Сосновка Звениговского района загорелся частный дом на улице Малая Сосновка. Когда в полдень к хозяину жилища приехал племянник, он почувствовал запах дыма, но огня уже не было. В одной из комнат мужчина нашел тело своего 51-летнего дяди и его 46-летнего товарища. Прибывшим пожарным оставалось лишь провести проливку, чтобы снова не было возгорания.

- В результате пожара уничтожена кровать и постельные принадлежности, закопчена внутренняя отделка комнаты, - сообщает пресс-служба МЧС Марий Эл. - По предварительной версии специалистов, причиной происшествия послужила неосторожность гостя хозяина при курении. Пепел от непотушенной сигареты попал на кровать, в результате чего и началось возгорание.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минспорта Чувашии для тех, кто находится в самоизоляции из-за коронавируса, запустило проект «Тренируйся дома»
В Набережных Челнах парень признался в разврате 14-летней школьницы
Житель Чебоксар перечислил лже-следователю 1,4 миллиона рублей
В Казани заработал онлайн-проект для дистанционной связи с библиотеками
В Чувашии в отставку отправили главного борца с коррупцией
В Татарстане прокурор задержал двух вымогателей: парней приговорили к колонии
«Дети войны» в Чувашии получат отдельные удостоверения
ВТБ размещает инвестиционные облигации с потенциальной доходностью до 14,2%
В Набережных Челнах пропал 73-летний пенсионер
Из-за коронавируса чиновники Чувашии перешли на дистанционную работу
В Ульяновске началось производство многоразовых масок
В Ульяновской области нашли тело пропавшей в начале марта Раиды Беловой
В Марий Эл во время пожара погибли два человека