В Казани умер экс-глава «Росгосстраха» Татарстана Фарид Хамадеев
В Казани скончался 50-летний экс-глава «Росгосстраха» Татарстана Фарид Хамадеев. По одной из версий, причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.
Похороны Хамадеева состоятся сегодня, 23 марта.
СПРАВКА КП
Фарид Хамадеев родился 18 января 1970 года в Казани. Окончил Ветеринарный институт по специальности "ветеринарный врач", Институт экономики, управления и права - попал в первую группу обучения по специальности "экономист".
С 1994 по 2006 годы он работал сначала руководителем отдела, а после и замгендиректора по продажам «Росгосстрах-Татарстан». В 2006 году он возглавил филиал компании в Кировской области.
С 2007 по 2015 годы Хамадеев был главой филиала «Росгосстраха» в Татарстане.
ИСТОЧНИК KP.RU
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