2020-03-23T13:46:11+03:00
Общество

В Казани умер экс-глава «Росгосстраха» Татарстана Фарид Хамадеев

Ему было 50 лет
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Казани скончался 50-летний экс-глава «Росгосстраха» Татарстана Фарид Хамадеев. По одной из версий, причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.

Похороны Хамадеева состоятся сегодня, 23 марта.

СПРАВКА КП

Фарид Хамадеев родился 18 января 1970 года в Казани. Окончил Ветеринарный институт по специальности "ветеринарный врач", Институт экономики, управления и права - попал в первую группу обучения по специальности "экономист".

С 1994 по 2006 годы он работал сначала руководителем отдела, а после и замгендиректора по продажам «Росгосстрах-Татарстан». В 2006 году он возглавил филиал компании в Кировской области.

С 2007 по 2015 годы Хамадеев был главой филиала «Росгосстраха» в Татарстане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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