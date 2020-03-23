Из-за коронавируса с 1 апреля школы Татарстана перейдут на дистанционное обучение

23 Март 2020 2020-03-23T12:59:05+03:00

Ранее в Татарстане заработала “горячая линия” Минобразования для помощи школам и вузам, которые перешли на онлайн обучение. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Когда дети смогут вновь вернуться за парты, пока не сообщается

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Стало известно, что после весенних каникул татарстанские школьники перейдут на дистанционное обучение. Об этом заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов.

Делается это для того, чтобы не допустить в республике распространения коронавируса. Когда дети смогут вновь вернуться за школьные парты, пока не сообщается.

Ранее в Татарстане заработала “горячая линия” Минобразования для помощи школам и вузам, которые перешли на онлайн обучение.

Напомним, что с 19 марта в регионе введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Кроме того, до 15 апреля в республике действует особый санитарно-эпидемиологический режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU