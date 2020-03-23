Из-за коронавируса с 1 апреля школы Татарстана перейдут на дистанционное обучение
Стало известно, что после весенних каникул татарстанские школьники перейдут на дистанционное обучение. Об этом заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов.
Делается это для того, чтобы не допустить в республике распространения коронавируса. Когда дети смогут вновь вернуться за школьные парты, пока не сообщается.
Ранее в Татарстане заработала “горячая линия” Минобразования для помощи школам и вузам, которые перешли на онлайн обучение.
Напомним, что с 19 марта в регионе введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Кроме того, до 15 апреля в республике действует особый санитарно-эпидемиологический режим.
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ИСТОЧНИК KP.RU