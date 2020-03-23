"Когда я пошел в душ, то чуть не потерял сознание": Экс-форвард "Рубина" Жонатас рассказал, как борется с коронавирусом

23 Март 2020 2020-03-23T12:41:46+03:00

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Бывший футболист казанского "Рубина" Жонатас, ныне выступающий за испанский "Эльче" рассказал, что заболел коронавирусом. По его словам, он чувствовал себя очень плохо, врач отправил сдавать тест на коронавирус. Тот оказался положительным. Футболиста изолировали. Он постепенно идет на поправку.

- Я сперва чувствовал жар, мне было сильно плохо. Сначала я думал, что это мигрень. Голова сильно болела, тело тоже. Утром я поговорил с врачом, и он отправил меня сдавать тест на коронавирус. Результат оказался положительным. Я не мог тренироваться, моё тело было слабым. Тяжелее всего было в первые три дня. У меня не было сил ни на что. Когда я пошёл в душ, то чуть не потерял сознание. Я никогда не чувствовал такой боли. Этот вирус не шутка. Сейчас мне получше, я снова начал заниматься спортом, - цитирует Жонатаса Globo Esporte.

Напомним, что бразильский форвард перебрался в "Рубин" летом 2016 года из испанского "Реала Сосьедада". За казанский клуб Жонатас отыграл чуть больше года. На его счету 31 матч в футболке "Рубина" и 13 забитых голов. Покинув Казань, Жонатас успел поиграть за немецкий "Ганновер" и бразильский "Коринтианс". Сейчас бразилец защищает цвета "Эльче".

ИСТОЧНИК KP.RU