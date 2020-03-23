2020-03-23T12:41:46+03:00
Коронавирус Covid-19

"Когда я пошел в душ, то чуть не потерял сознание": Экс-форвард "Рубина" Жонатас рассказал, как борется с коронавирусом

По словам футболиста, он идет на поправку
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
За "Рубин" Жонатас забил 13 голов в 31 матче. Фото: ФК "Рубин".За "Рубин" Жонатас забил 13 голов в 31 матче. Фото: ФК "Рубин".
Изменить размер текста:

Бывший футболист казанского "Рубина" Жонатас, ныне выступающий за испанский "Эльче" рассказал, что заболел коронавирусом. По его словам, он чувствовал себя очень плохо, врач отправил сдавать тест на коронавирус. Тот оказался положительным. Футболиста изолировали. Он постепенно идет на поправку.

- Я сперва чувствовал жар, мне было сильно плохо. Сначала я думал, что это мигрень. Голова сильно болела, тело тоже. Утром я поговорил с врачом, и он отправил меня сдавать тест на коронавирус. Результат оказался положительным. Я не мог тренироваться, моё тело было слабым. Тяжелее всего было в первые три дня. У меня не было сил ни на что. Когда я пошёл в душ, то чуть не потерял сознание. Я никогда не чувствовал такой боли. Этот вирус не шутка. Сейчас мне получше, я снова начал заниматься спортом, - цитирует Жонатаса Globo Esporte.

Напомним, что бразильский форвард перебрался в "Рубин" летом 2016 года из испанского "Реала Сосьедада". За казанский клуб Жонатас отыграл чуть больше года. На его счету 31 матч в футболке "Рубина" и 13 забитых голов. Покинув Казань, Жонатас успел поиграть за немецкий "Ганновер" и бразильский "Коринтианс". Сейчас бразилец защищает цвета "Эльче".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Виктор Демидов назначен главным федеральным инспектором по Татарстану
В Казань прибыл полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров
В Чувашии во время ремонта загорелся микроавтобус
ВТБ наградил победителя национальной премии «Бизнес-Успех»
Мэр Казани Ильсур Метшин о туристах во время пандемии коронавируса: "Мы никого в гости не ждем"
В Татарстане очевидцы спасли трех рыбаков
В лесу Нижнекамска в пакете нашли мужскую голову
В Казани умер экс-глава «Росгосстраха» Татарстана Фарид Хамадеев
В Набережных Челнах найдено тело Николая Нестеркина, который пропал в конце января
Из-за коронавируса с 1 апреля школы Татарстана перейдут на дистанционное обучение
"Когда я пошел в душ, то чуть не потерял сознание": Экс-форвард "Рубина" Жонатас рассказал, как борется с коронавирусом
В Татарстане 16-летний подросток напал на отца с ножом
Жителя Чувашии, который залез в чужую квартиру и там надругался над женщиной, приговорили к колонии
Мэр Нижнекамска самоизолировался после отпуска за границей
В Йошкар-Оле иномарка сбила женщину и 9-летнюю девочку
В Татарстане нашли живой пропавшую 10 дней назад пенсионерку
ВТБ планирует предоставить кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса заемщикам
В Татарстане из-за смерти месячного ребенка возбуждено уголовное дело
Казанским пенсионерам доставлять продукты на дом будут волонтеры
В Казани не будут отменять сельхозяйственные ярмарки