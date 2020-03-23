В Татарстане 16-летний подросток напал на отца с ножом
Ссора между 47-летним жителем Набережных Челнов и его 16-летним сыном, учащимся одного из лицеев автограда, произошла 22 марта, в воскресенье, в 7.00 утра. Родственники выясняли отношения в квартире бабушки подростка, в Елабуге. В ходе конфликта мальчик схватился за нож и вонзил его отцу в живот.
Потерпевший с проникающим ранением был госпитализирован, его прооперировали. Подросток задержан.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Покушение на убийство", сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах.
Вы стали свидетелем интересного события?
Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?
Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»