В Татарстане 16-летний подросток напал на отца с ножом

23 Март 2020 2020-03-23T12:10:57+03:00

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Ссора между 47-летним жителем Набережных Челнов и его 16-летним сыном, учащимся одного из лицеев автограда, произошла 22 марта, в воскресенье, в 7.00 утра. Родственники выясняли отношения в квартире бабушки подростка, в Елабуге. В ходе конфликта мальчик схватился за нож и вонзил его отцу в живот.

Потерпевший с проникающим ранением был госпитализирован, его прооперировали. Подросток задержан.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Покушение на убийство", сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах.

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ИСТОЧНИК KP.RU