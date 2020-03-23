2020-03-23T11:36:51+03:00
Происшествия

Жителя Чувашии, который залез в чужую квартиру и там надругался над женщиной, приговорили к колонии

Потерпевшей удалось сбежать и сообщить о произошедшем в полицию
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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В городе Ядрино суд вынес приговор 35-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в незаконном проникновении в жилище и секс-насилии над женщиной.

Было доказано, что вечером 2 октября 2019 года в Ядрине осужденный по пьяни залез в чужую квартиру, где надругался над ее хозяйкой. В один из моментов женщине удалось вырваться и сбежать. О произошедшем она тут же сообщила в полицию. Напавший на нее мужчина был задержан в кратчайшие сроки. В отношении его было возбуждено уголовное дело. Задержанного на время следствия заключили под стражу.

- В итоге суд приговорил мужчину к 3 годам и 15 дням лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

При этом уточняется, что данный приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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