Жителя Чувашии, который залез в чужую квартиру и там надругался над женщиной, приговорили к колонии
В городе Ядрино суд вынес приговор 35-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в незаконном проникновении в жилище и секс-насилии над женщиной.
Было доказано, что вечером 2 октября 2019 года в Ядрине осужденный по пьяни залез в чужую квартиру, где надругался над ее хозяйкой. В один из моментов женщине удалось вырваться и сбежать. О произошедшем она тут же сообщила в полицию. Напавший на нее мужчина был задержан в кратчайшие сроки. В отношении его было возбуждено уголовное дело. Задержанного на время следствия заключили под стражу.
- В итоге суд приговорил мужчину к 3 годам и 15 дням лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
При этом уточняется, что данный приговор пока не вступил в законную силу.
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