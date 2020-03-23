Мэр Нижнекамска самоизолировался после отпуска за границей

23 Март 2020 2020-03-23T11:25:07+03:00

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Очередной "Деловой понедельник" в мэрии Нижнекамска прошел сегодня в режиме онлайн и состоялся без участия главы города Айдара Метшина. Его заместитель Эльвира Долотказина сообщила, что мэр сейчас в домашней самоизоляции. Он находился там после планового краткосрочного отпуска за границей. При этом, где конкретно отдыхал Айдар Метшин, не сообщается

- Его самочувствие опасений не вызывает, симптомы вирусного заболевания отсутствуют, - уточнила Эльвира Долотказина. - Он принимает активное участие в работе, проводя совещания в режиме конференц-связи.

Напомним, что для всех граждан России, вернувшимся из-за рубежа в последние дни рекомендован режим домашней самоизоляции в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции Covid-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU