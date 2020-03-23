В Набережных Челнах найдено тело Николая Нестеркина, который пропал в конце января

23 Март 2020 2020-03-23T13:12:35+03:00

Два месяца его искали полицейские, волонтеры поисково-спасательных отрядов и просто неравнодушные горожане

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63-летний Николай Нестеркин из Набережных Челнов ушел из дома и пропал вечером 20 января текущего года. Родные обратились за помощью в его поисках в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда «Василиса».

На протяжении двух месяцев Николая искали в городе и его окрестностях. Его тело было найдено лишь в минувшие выходные. Подробности смерти и обстоятельствах поисков не уточняются.

Напомним, в Татарстане до сих пор не нашли 46-летнюю Эльвиру Казанбаеву из Альметьевска,а также 33-летнюю Марину и 4-летнюю Валентину Законовых из села Биляр-Озеро Нурлатского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU