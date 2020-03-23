В Татарстане нашли живой пропавшую 10 дней назад пенсионерку

23 Март 2020 2020-03-23T10:56:08+03:00

О местонахождении 71-летней Халимы Курбангалиевой не было ничего известно с 12 марта

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Завершились поиски 71-летней Халимы Курбангалиевой из села Пестрецы. Пенсионерка, которая 12 марта ушла из дома и пропала, найдена живой. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Где женщина находилась десять дней, и при каких обстоятельствах была найдена, не уточняется.

Напомним, в Татарстане до сих пор не нашли 46-летнюю Эльвиру Казанбаеву из Альметьевска,а также 33-летнюю Марину и 4-летнюю Валентину Законовых из села Биляр-Озеро Нурлатского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU