Казанским пенсионерам доставлять продукты на дом будут волонтеры

23 Март 2020 2020-03-23T10:46:40+03:00

Для пенсионеров будут приносить продукты волонтеры Фото: Из материалов пресс-службы

Соцзащита уже подготавливает списки нуждающихся в такой помощи

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Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин во время еженедельниного совещания сообщил, что в городе пенсионерам будут доставлять продукты питания. Это сделано с той целью, чтобы обезопасить данную категорию граждан от заражения коронавирусом. Заболевание у пожилых людей проходит в тяжелой форме.

Сейчас соцзащита готовит списки пенсионеров, которые потом передадут волонтерам и именно они будут доставлять необходимые продукты одиноким пожилым людям.

ИСТОЧНИК KP.RU