Казанским пенсионерам доставлять продукты на дом будут волонтеры
Соцзащита уже подготавливает списки нуждающихся в такой помощи
Для пенсионеров будут приносить продукты волонтерыФото: Из материалов пресс-службы
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Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин во время еженедельниного совещания сообщил, что в городе пенсионерам будут доставлять продукты питания. Это сделано с той целью, чтобы обезопасить данную категорию граждан от заражения коронавирусом. Заболевание у пожилых людей проходит в тяжелой форме.
Сейчас соцзащита готовит списки пенсионеров, которые потом передадут волонтерам и именно они будут доставлять необходимые продукты одиноким пожилым людям.
ИСТОЧНИК KP.RU