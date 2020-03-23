2020-03-23T10:40:00+03:00
Общество

В Казани назначен новый начальник управления административно-технической инспекции

Им стал экс-заместитель главы администрации Кировского и Московского районов Наиль Минвалеев
Лика ИСАЕВА
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Наиль Минвалеев возглавил управление административно-технической инспекцииНаиль Минвалеев возглавил управление административно-технической инспекцииФото: Из материалов пресс-службы
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Мэр столицы Татарстана начал "Деловой понедельник" с представления нового руководителя управления административно-технической инспекции (УАТИ) исполкома Казани. Им стал экс-заместитель главы администрации Кировского и Московского районов Наиль Минвалеев.

Представляя Минвалеева, Ильсур Метшин отметил его как профессионала с большим опытом и выдержкой.

- Все есть для того, чтобы поставить работу на новый уровень, – сообщил собравшимся чиновникам Ильсур Метшин

Напомним, что прежний руководитель - Дмитрий Кадыкеев, скончался 10 марта после продолжительной болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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