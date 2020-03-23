В Казани назначен новый начальник управления административно-технической инспекции

23 Март 2020 2020-03-23T10:40:00+03:00

Им стал экс-заместитель главы администрации Кировского и Московского районов Наиль Минвалеев

Изменить размер текста: A A

Мэр столицы Татарстана начал "Деловой понедельник" с представления нового руководителя управления административно-технической инспекции (УАТИ) исполкома Казани. Им стал экс-заместитель главы администрации Кировского и Московского районов Наиль Минвалеев.

Представляя Минвалеева, Ильсур Метшин отметил его как профессионала с большим опытом и выдержкой.

- Все есть для того, чтобы поставить работу на новый уровень, – сообщил собравшимся чиновникам Ильсур Метшин

Напомним, что прежний руководитель - Дмитрий Кадыкеев, скончался 10 марта после продолжительной болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU