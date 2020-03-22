2020-03-22T19:23:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Китайский город-побратим предложили Нижнекамску помощь в борьбе с коронавирусом

Власти Мэйшаня прислали татарстанцам письмо
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба мэрии Нижнекамска.Фото: пресс-служба мэрии Нижнекамска.
Изменить размер текста:

В Нижнекамск прислали письмо из китайского города-побратима Мэйшаня, выразив жителям поддержку в связи с проникновением в Россию коронавируса нового типа, а также предложив помощь.

– Мы очень рады, что в вашем городе не зафиксировали случаи заболевания. Мы верим и твёрдо уверены, что под руководством правительства вашей страны вы обязательно победите коронавирус, – говорится в письме. – Мы готовы оказывать Вашему городу помощь в борьбе с коронавирусом по силам. Если Вам нужна наша помощь, обязательно сообщите нам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Китайский город-побратим предложили Нижнекамску помощь в борьбе с коронавирусом
В Татарстане ожидается метель и гололедица
В Чебоксарах пьяный полицейский уснул за рулем
Велоспортсмен из Чувашии госпитализирован в Геленджике из-за коронавируса
30 апреля в центре Казани ограничат движение транспорта
В Татарстане рыбаков с дрейфующей льдины вытащили вместе со снегоходом
В Казани после столкновения с автобусом погиб водитель легковушки
В Татарстане с оторвавшейся льдины спасли 9 человек
В Марий Эл автоинспекторы на пожаре спасли ребенка
В Чувашии нашли тело пропавшей больше недели назад пенсионерки
В Казани появились первые в Татарстане подземные мусорные контейнеры
Несмотря на коронавирус, министерства и ведомства Татарстана будут работать в штатном режиме
Причиной пожара, в котором погибло три человека, в Чебоксарах могло стать неосторожное обращение с огнем
В Татарстане пресечена деятельность международной религиозной экстремистской организации
В Татарстане пропала 71-летняя женщина, которая нуждается в медицинской помощи
В Казани скончался актер и драматург Павел Поляков
“Все будет хорошо!”: президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал людей, которые находятся на карантине
В Чувашии полицейские поймали мужчину с кофе в руках, который был в розыске