Китайский город-побратим предложили Нижнекамску помощь в борьбе с коронавирусом
Власти Мэйшаня прислали татарстанцам письмо
Фото: пресс-служба мэрии Нижнекамска.
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В Нижнекамск прислали письмо из китайского города-побратима Мэйшаня, выразив жителям поддержку в связи с проникновением в Россию коронавируса нового типа, а также предложив помощь.
– Мы очень рады, что в вашем городе не зафиксировали случаи заболевания. Мы верим и твёрдо уверены, что под руководством правительства вашей страны вы обязательно победите коронавирус, – говорится в письме. – Мы готовы оказывать Вашему городу помощь в борьбе с коронавирусом по силам. Если Вам нужна наша помощь, обязательно сообщите нам.
ИСТОЧНИК KP.RU