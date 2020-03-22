Китайский город-побратим предложили Нижнекамску помощь в борьбе с коронавирусом

22 Март 2020 2020-03-22T19:23:04+03:00

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В Нижнекамск прислали письмо из китайского города-побратима Мэйшаня, выразив жителям поддержку в связи с проникновением в Россию коронавируса нового типа, а также предложив помощь.

– Мы очень рады, что в вашем городе не зафиксировали случаи заболевания. Мы верим и твёрдо уверены, что под руководством правительства вашей страны вы обязательно победите коронавирус, – говорится в письме. – Мы готовы оказывать Вашему городу помощь в борьбе с коронавирусом по силам. Если Вам нужна наша помощь, обязательно сообщите нам.

ИСТОЧНИК KP.RU