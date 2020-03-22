В Татарстане ожидается метель и гололедица
Также возможен ветер порывами 15-20 метров в секунду
Синоптики предсказывают утром и днем метель и гололёд.Фото: Олег УКЛАДОВ
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По информации гидрометцентра Татарстана в понедельник, 23 марта, местами на территории республики ожидается ухудшение погоды.
Так, на дорогах возможна гололедица. Утром и днем ожидается сильный северо-восточный ветер порывами до 15-20 метров в секунду. Более того, синоптики предсказывают утром и днем метель и гололёд.
Минимальные температуры воздуха ночью составят от 6 до 11 градусов ниже нуля. Максимальная температура воздуха днем будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU