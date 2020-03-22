В Татарстане рыбаков с дрейфующей льдины вытащили вместе со снегоходом

22 Март 2020 2020-03-22T12:42:17+03:00

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21 марта в Татарстане спасатели вытащили с дрейфующей льдины 5 человек. Около села Атабаево в Лаишевском районе рыбаков доставили на берег, однако один из них, прибывший на лёд на снегоходе, наотрез отказался оставлять свой транспорт. В это время льдину площадью несколько гектар относило в сторону Камского Устья.

В конечном итоге усилиями спасателей водитель снегохода добрался на нем до берега, где по льду, где и по воде. За нарушение правил на мужчин составят административный протокол, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. От медицинской помощи они отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU