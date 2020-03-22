В Казани после столкновения с автобусом погиб водитель легковушки
Он не был пристегнут ремнем безопасности и выехал на встречку
Водитель не был пристегнут ремнем безопасности.Фото: Алина НИЗАМОВА
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В 22.07 21 марта в Казани произошла смертельная авария. 41-летний водитель «Лады» ехал по ул. Бр. Касимовых со стороны ул. Р. Зорге в направлении ул. Пр. Победы. Напротив дома № 47 по ул. Бр. Касимовых, нарушив правила, мужчина выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения и столкнулся с автобусом МАЗ. Оказалось, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности.
– В результате ДТП водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте происшествия, – сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU