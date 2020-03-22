В Казани после столкновения с автобусом погиб водитель легковушки

22 Март 2020 2020-03-22T11:11:57+03:00

Он не был пристегнут ремнем безопасности и выехал на встречку

Изменить размер текста: A A

В 22.07 21 марта в Казани произошла смертельная авария. 41-летний водитель «Лады» ехал по ул. Бр. Касимовых со стороны ул. Р. Зорге в направлении ул. Пр. Победы. Напротив дома № 47 по ул. Бр. Касимовых, нарушив правила, мужчина выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения и столкнулся с автобусом МАЗ. Оказалось, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

– В результате ДТП водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте происшествия, – сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU