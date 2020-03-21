В Марий Эл автоинспекторы на пожаре спасли ребенка

21 Март 2020 2020-03-21T18:13:19+03:00

Когда дом загорелся, 6-летний мальчик находился в нем один [фото]

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Вечером в пятницу, 20 марта, на одной из улиц Звенигово загорелся частный дом. Дым заметили автоинспекторы Константин Столяров и Евгений Максимом. Они подъехали ближе к постройке и, не раздумывая, перелезли через запертые ворота, чтобы найти находящихся в доме людей.

Фото: пресс-служба МВД Марий Эл

Во дворе находился напуганный 6-летний мальчик. Как оказалось, на момент пожара он был дома один. Ребенок не мог открыть запертые ворота самостоятельно и выйти на улицу, чтобы позвать взрослых на помощь.

- В результате четких и незамедлительных действий полицейских жизнь ребенка была спасена. Стражи порядка передали мальчика подоспевшей матери. Дождавшись прибытия экстренных служб, экипаж ДПС направился далее по своему маршруту патрулирования, - сообщает пресс-служба МВД Марий Эл.

Фото: пресс-служба МВД Марий Эл

ИСТОЧНИК KP.RU