В Чувашии нашли тело пропавшей больше недели назад пенсионерки

21 Март 2020 2020-03-21T17:20:18+03:00

О местонахождении 79-летней Нины Мироновой не было ничего известно с 12 марта

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В Чувашии завершены поиски 79-летней Нины Мироновой из Новочебоксарска. Женщина пропала еще 12 марта. Ее родные обратились за помощью к сотрудникам полиции и челнам поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”. Последние, спустя более недели поисков, сообщили, что найдено тело пенсионерки. Что именно с ней произошло не уточняется.

Напомним, в Чувашии до сих пор не нашли 35-летнего Олега Шинкарева и 16-летнего Дмитрия Нелюбовского из Чебоксар, а также 88-летнюю Эрфию Тимуршину из деревни Янгильдино Козловского района.

ИСТОЧНИК KP.RU